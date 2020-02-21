Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 3 ve 4 Mart, rövanş müsabakaları ise 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 3 ve 4 Mart, rövanş müsabakaları ise 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı şu şekilde:
3 Mart Salı
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe
4 Mart Çarşamba
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
21 Nisan Salı
20.30 Fenerbahçe - Trabzonspor
22 Nisan Çarşamba
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor
Kaynak: DHA
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