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Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 3 ve 4 Mart, rövanş müsabakaları ise 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 3 ve 4 Mart, rövanş müsabakaları ise 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı şu şekilde:

3 Mart Salı

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

4 Mart Çarşamba

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

21 Nisan Salı

20.30 Fenerbahçe - Trabzonspor

22 Nisan Çarşamba

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor

Kaynak: DHA




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