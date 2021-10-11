Türkiye, Letonya ile ölüm kalım maçına çıkıyor! Kuntz'un çıkaracağı ilk 11 belli oldu!

A Milli Futbol takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G grubundaki en yakın rakibi Norveç'i elinden kaçırarak büyük bir avantajı tepmişti. Ay yıldızlı ekip Letonya maçını kazanarak moral depolamak ve gruptaki şansını devam ettirmek istiyor. Bu kapsamda hataya yer olmayan maçta Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un kafasındaki ilk 11 de belli oldu. Alman çalıştırıcı son antrenmanda Letonya maçına çıkaracağı ilk 11'i denedi.

YUSUF YAZICI İLK 11'DE

Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü, cezaları nedeniyle Norveç'e karşı oynamamıştı. Milli oyuncular Letonya müsabakası ile kadrodaki yerini alacak. Kalede Uğurcan Çakır'a güvenen Alman teknik adam Letonya karşılaşmasında da eldivenleri Uğurcan'a verecek. Savunma dörtlüsünde Zeki, Çağlar, Merih ve Caner'in oynaması beklenirken, orta sahada Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı görev alacak.

FORVETTE DEĞİŞİKLİK YOK

Kanatlarda Norveç maçında etkili olan Kerem ve Cengiz oynayacak. En uç hatta da değişikliğe gitmeyecek olan teknik direktör Kuntz, formayı Burak Yılmaz'a verecek.

Öte yandan takımda Norveç maçının ardından sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Kenan Karaman kadrodan çıkarılmıştı.

KADROYU DENEDİ

A Milli Takımımız, bu akşam deplasmanda oynayacağı Letonya maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla birlikte tamamladı. Teknik direktör Stefan Kuntz, basına kapalı bölümdeki çift kale maçta bugünkü mücadelenin 11'ini deneyerek gözlem yaptı.

8 MAÇTA BİR GALİBİYET

Milli takımımız, bu maç ile birlikte tarihindeki 600. maçına çıkacak. Letonya'ya karşı ise tarihinde 8. kez karşılaşacak olan Türkiye, rakibine karşı daha önceki 7 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı tek galibiyetini de 22 Haziran 1924'te oynanan özel maçta 3-1'lik skorla almıştı.