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Türkiye - Letonya maç bileti nasıl satın alınır? Türkiye - Letonya maç bileti al

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası G Grubu Eleme maçını stadyumda izlemek isteyen ve bu heyecanı yaşamak isteyenler Türkiye - Letonya maç bileti al başlığı ve Türkiye - Letonya maç bileti nasıl satın alınır? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

Türkiye - Letonya maç bileti nasıl satın alınır? Türkiye - Letonya maç bileti al

Dünya Kupası yolunda grup eleme maçlarına iyi bir giriş yapan ve gruptaki güçlü rakiplerini farklı skorlarla geçen A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü hafta maçında Letonya'yı konuk edecek. Bu maç koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yüzde 15 seyirci kapasitesi ile oynanacak. 

TÜRKİYE - LETONYA MAÇ BİLETİ NASIL SATIN ALINIR? TÜRKİYE - LETONYA MAÇ BİLETİ AL

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan maçın biletini satın almak için öncelikli olarak bir Passo Lig kartı almanız gerekmektedir. Passo Lig almak için tıklayınız.

Passo Lig'ini aldıktan sonra saat 15.00'de satışa sunulacak olan 25-50 TL tutarındaki biletlerden satın alabilirsiniz.

Türkiye- Letonya maç bileti al.

Maç bileti nasıl alınır?

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu olacak. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.  

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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