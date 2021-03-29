Amre isminin anlamı nedir, Amre ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elazığ Alacakaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Alacakaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Survivor Gonca elendikten sonra canlı yayında her şeyi itiraf etti!Türkiye - Letonya maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...Heva isminin anlamı nedir, Heva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elazığ Keban Nüfusu 2020 - 2021 |  Keban İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Gelinim Mutfakta Mantarlı Çanak Köfte tarifi| Mantarlı Çanak Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Kadınlar kendilerini kick boks ile koruyacakSON DAKİKA! Meclis Başkanı Şentop'tan Montrö açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye akıllı telefon üreticileri için üretim üssü!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Türkiye - Letonya maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...

Türkiye - Letonya maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıktı.

Türkiye - Letonya maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yüzde 15 seyirci kapasitesi ile oynanacağını açıkladığı Türkiye - Letonya maçının biletleri saat 15.00'den itibaren  www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa çıkacak. 

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu olacak. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.  

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 lira olarak belirlendi.

Türkiye - Letonya maç bileti nasıl satın alınır? Türkiye - Letonya maç bileti alTürkiye - Letonya maç bileti nasıl satın alınır? Türkiye - Letonya maç bileti al

Türkiye - Letonya maçı bileti fiyatları 2021| Türkiye - Letonya maç bileti nereden alınır? Fiyatı ne kadar?Türkiye - Letonya maçı bileti fiyatları 2021| Türkiye - Letonya maç bileti nereden alınır? Fiyatı ne kadar?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT