Türkiye - Letonya maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yüzde 15 seyirci kapasitesi ile oynanacağını açıkladığı Türkiye - Letonya maçının biletleri saat 15.00'den itibaren www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa çıkacak.

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu olacak. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 lira olarak belirlendi.

Türkiye - Letonya maç bileti nasıl satın alınır? Türkiye - Letonya maç bileti al

Türkiye - Letonya maçı bileti fiyatları 2021| Türkiye - Letonya maç bileti nereden alınır? Fiyatı ne kadar?