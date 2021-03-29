Türkiye - Letonya maçı canlı izle |TRT Spor HD canlı yayın izle

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-2, Norveç'i ise 3-0 yenerek göğsümüzü kabartan A Milli Futbol Takımı grubunda G Grubunda Letonya'yı ağırlayacak.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ? HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçı 30 Mart Salı günü (bu akşam) İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Zorlu mücadeleyi Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak.

Grupta diğer maçlarda ise saat 21.45'te Cebelitarık ile Hollanda, Karadağ ile Norveç karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Mert, Ozan, Caner, Yusuf Yazıcı, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Letonya: Ozols, Fjodorovs, Cernomordijs, Tarasovs, Jurkovskis, Zjuzins, Tobers, Kamess, Ikaunieks, Ciganika, Uldrikis

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE

Türkiye - Letonya maçı TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak izlenebiliyor.

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.