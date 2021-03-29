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Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ? Hangi statta oynanacak?

A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda Letonya'yı konuk edecek. Peki Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ? Hangi statta oynanacak?

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ? Hangi statta oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-2, Norveç'i ise 3-0 yenerek göğsümüzü kabartan A Milli Futbol Takımı grubunda G Grubunda Letonya'yı ağırlayacak.

TÜRKİYE  - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?  HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçı 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Zorlu mücadeleyi Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski'nin yardımcılıklarını ise  aynı ülkeden Konrad Sapela veMichal Obukowicz  yapacak. 

Grupta diğer maçlarda ise   Cebelitarık ile Hollanda , Karadağ ile Norveç karşı karşıya gelecek.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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