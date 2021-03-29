Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hangi statta oynanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-2, Norveç'i ise 3-0 yenerek göğsümüzü kabartan A Milli Futbol Takımı grubunda G Grubunda Letonya'yı ağırlayacak.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ? HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçı 30 Mart Salı günü (bu akşam) İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Zorlu mücadeleyi Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak.

Grupta diğer maçlarda ise saat 21.45'te Cebelitarık ile Hollanda, Karadağ ile Norveç karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.

Letonya'nın Türkiye maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Ozols, Fjodorovs, Tarasovs, Cernomordijs, Zjuzins, Tobers, Kamess, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis