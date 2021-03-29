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  3. Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak mı? Türkiye- Letonya maçına neden seyirci alınmayacak?

Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak mı? Türkiye- Letonya maçına neden seyirci alınmayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan Dünya Kupası G Grubu eleme maçına seyirci alınmayacağını duyurdu. Peki Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak mı? Türkiye- Letonya maçına neden seyirci alınmayacak?

Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak mı? Türkiye- Letonya maçına neden seyirci alınmayacak?

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan maça yüzde 15 seyirci alınacağı açıklanmıştı. Ancak TFF yaptığı açıklama ile futbolseverlerin hevesini kursağında bıraktı.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇINA SEYİRCİ ALINACAK MI? TÜRKİYE- LETONYA MAÇINA NEDEN SEYİRCİ ALINMAYACAK?

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan maç koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak ve maça seyirci alınmayacak. TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu'nun görüş birliğine vardığı duyuruldu. Açıklamanın devamında," TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır. " denildi. 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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