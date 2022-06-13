UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, oynadığı 3 maçı da kazanarak zirvede yer alıyor. İlk maçta Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçta ise Lüksemburg'u 2-0 ile geçen milliler gruptaki dördüncü maçında bir kez daha Litvanya'yı konuk ediyor. Maçı izlemek isteyenler için Türkiye - Litvanya Uluslar Ligi maçı canlı izle | Türkiye - Litvanya maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

TÜRKİYE - LİTVANYA ULUSLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Türkiye'nin , UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında Litvanya ile karşı karşıya geldiği maç 14 Haziran 2022 Salı (bugün) oynanıyor. İzmir'de Göztepe'nin maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart yönetiyor. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikael Lesage, aynı ülkeden Benoit Millot VAR, Pierre Gaillouste AVAR görevi üstleniyor.

TÜRKİYE - LİTVANYA ULUSLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye ile Litvanya arasındaki maç, TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara geliyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TÜRKİYE - LİTVANYA İLK 11

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Çağlar, Ferdi, Salih, Hakan, Cengiz, Halil, Kerem, Serdar

Litvanya: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Uzela, Milasius, Golubickas, Cernych