Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubun 5.maçında Lüksemburg'u konuk edecek. Peki Türkiye- Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta geride kalan 4 maçını da kazanarak grubunda birinci olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubunun 5.maçında Lüksemburg'u ağırlayacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler için Türkiye- Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde...

Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE- LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Lüksemburg arasındaki UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5.maçı 22 Eylül Perşembe günü oynanacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekrana gelecek.

Öte yandan A Milli Takım deplasmanda karşı karşıya geldiği rakibini Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 yenmişti.

Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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