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Türkiye - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar C Ligi 3. hafta maçında Türkiye, Lüksemburg'u konuk edecek. Peki Türkiye - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Türkiye - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yaz aylarında UEFA Uluslar Ligi mücadeleleriyle devam eden futbol heyecanı tam gaz sürüyor. Uluslar C  Ligi'nde mücadele eden ve ilk hafta maçında Faroe Adaları'nı 4-0 yenen milli takım, ikinci maçında Litvanya'yı ise 6-0 yenerek grupta ikide iki yapıp liderliğe yükseldi. Heyecan bu kez üçüncü hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda  A Milli Takım'ın Lüksemburg  ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Türkiye - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtı haberimizde... 

Türkiye - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Türkiye ile Lüksemburg arasında oynanacak olan  UEFA Uluslar C Ligi, üçüncü hafta maçı, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak. Stade de Luxembourg'da oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak. 

Türkiye ile Lüksemburg arasındaki maç, TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. 

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Türkiye - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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