Yaz aylarında UEFA Uluslar Ligi mücadeleleriyle devam eden futbol heyecanı tam gaz sürüyor. Uluslar C Ligi'nde mücadele eden ve ilk hafta maçında Faroe Adaları'nı 4-0 yenen milli takım, ikinci maçında Litvanya'yı ise 6-0 yenerek grupta ikide iki yapıp liderliğe yükseldi. Heyecan bu kez üçüncü hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda A Milli Takım'ın Lüksemburg ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Türkiye - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtı haberimizde...

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Lüksemburg arasında oynanacak olan UEFA Uluslar C Ligi, üçüncü hafta maçı, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak. Stade de Luxembourg'da oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye ile Lüksemburg arasındaki maç, TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.