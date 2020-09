A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi ile birlikte sahalara dönüyor. Şenol Güneş yönetiminde başarılı sonuçlar alan Türkiye, koronavirüs salgını öncesinde EURO 2020'ye katılmaya hak kazanmıştı. Ancak salgın dolayısıyla ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası dolayısıyla milli takımdan da uzunca bir süre uzak kalmıştık. Ancak 2020-2021 futbol sezonuyla birlikte sahalara geri dönen milli takım, ilk maçını Macaristan ile oynayacak.

Sahadan galip ayrılmak isteyen Türkiye, karşılaşma için son antrenmanlarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Peki, Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - MACARİSTAN NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi ile birlikte futbola geri dönen A Milli Takımımız, ilk maçını Macaristan ile oynuyor. Karşılaşma 3 Eylül Perşembe günü, saat 21.45'te başlayacak. Sivas'a yapılan yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan mücadele, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanmak zorunda kalacak. Karşılaşmanın hakemi, Portekizli Artur Dias olacak. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ilk puanını almak isteyen milliler, karşılaşmaya galibiyet parolası ile çıkıyor.

HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).