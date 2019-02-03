Türkiye Masterler ve Halk Badminton Şampiyonası sona erdi

Türkiye Badminton Federasyonu'nun merhum eski başkanı Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu ve merhum badminton hakemi Gürsel Coşkun anısına düzenlediği Masterler ve Halk Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda 4 gün süren şampiyonada Tek Kadınlar, Tek Erkekler, Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler ve 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 yaş üstü olmak üzere toplamda 51 kategoride madalya mücadelesi verildi.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik, 2019 yılında da öncelikle "Rahmetli başkan Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu ve rahmetli hakem Gürsel Coşkun'a Allah'tan rahmet dilerim. Bu tür organizasyonlar ile birçok eski badmintoncuyu bir araya getirmeye devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlar badminton camiasını birbirine yakınlaştırıp, dostlukların artmasına vesile oluyor" dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle;

Master 55+ Tek Erkekler

1 Sadettin Erol Bursa

2 Ali Demirci Mersin

3 Atilla İlhan Bursa

4 Sezai Demirel Eskişehir

Halk 55+ Tek Erkekler

1 Şamil Pöç Ankara

2 Metin Pınar Hatay

3 Halit Olgun Ankara

4 Muammer Çankaya Isparta

Master 50+ Karışık Çiftler

1 Sadettin Erol+Ayşegül Doğan Bursa

2 Cavit Şengün+İmran Doğan Karabük/Ankara

3 Adil Canımoğlu+Nuriye Günay Niğde/Adana

4 Ali Demirci+Zehra Certel Mersin/Antalya

Halk 50+ Çift Erkekler - MD 50

1 Bahattin Aktaş+Namık Yavuz Adana

2 Halit Olgun+Şamil Pöç Ankara

3 Mehmet Örgen+Gökhan Pürçüklü Adana

3 Serhat Lütfi Altınaöz+Karaman Çakır Adana

Halk 45+ Karışık Çiftler - XD 45

1 Namık Yavuz+Songül Şahin Adana/Hatay

2 Bahattin Aktaş+Selma Kişi Adana

3 Sebahattin Gücal+Ayşe Gücal Adana

3 Gökhan Pürçüklü+Sevda Bozkurt Adana

Halk 45+ Çift Bayanlar

1 Sevda Bozkurt+Ayşe Gücal Adana

2 Gönül Emirağaoğlu+Hanife Topuz Nevşehir

3 Neslihan İbaş+Handan Tepeközcan Nevşehir/Adana

4 Ayfer Pınar+Songül Şahin Hatay

Master 45+ Çift Erkekler

1 Fatih Dülger+Kemal Yılmaz Ankara/İzmir

2 Selim Dündar+Günaydın Kılıç Kütahya/Ankara

3 Adil Canımoğlu+Cavit Şengün Niğde/Karabük

4 Sezai Demirel+Atilla İlhan Eskişehir/Bursa

Halk 45+Çift Erkekler

1 Müslüm Aksoy+Nesip Korkmazer Muş

2 Cüneyt Bekçi+Metin Pınar Hatay

3 Fettah Genç+Mehmet Toprak K.Maraş/Adıyaman

4 Yücel Demirezen+Ömer Yıldırım Ankara

Halk 45+ Tek Bayanlar

1 Fatma Konya Antalya

2 Yıldız Yaprak Hatay

3 Feride Mügecan Torinç Adana

4 Selmin Demirci Mersin

Halk 45+ Tek Erkekler - MS 45

1 Fettah Genç K.Maraş

2 Nesip Korkmazer Muş

3 Müslüm Aksoy Muş

3 Uğur Köroğlu Kütahya

Master 40+ Karışık Çiftler

1 Orhan Ray+Fatma Bahar Karaca Adana/Hatay

2 Mehmet Fatih Kaymaz+Bengi Nil Keskiner Ankara/Hatay

3 Ahmet Yılmaz+Berna Erim Adana/Antalya

4 Fatih Dülger+Beyza Dülger Ankara

Halk 40+ Karışık Çiftler

1 Yücel Demirezen+Ülkü Demirezen Ankara

2 İbrahim Ümran Akdağcık+Serap Ecer Niğde

3 İbrahim Öztürk+Bahar Pürçüklü Adana

4 Mehmet Yavaş+Yıldız Yaprak Bursa/Hatay

Master 40+ Çift Bayanlar

1 Serpil Babacan+Gülay Savaşgan Antalya

2 Fatma Bahar Karaca+Bengi Nil Keskiner Hatay

3 Elif Yörüker Çelik+Berna Erim Kayseri/Antalya

4 İmran Doğan+Nuriye Günay Ankara/Adana

Master 40+ Çift Erkekler

1 Ersoy Korer+Serkan Yalçın İstanbul

2 Yüksel Başaran+Mehmet Fatih Kaymaz Mersin/Ankara

3 Orhan Ray+Ahmet Yılmaz Adana

4 Savaş Gümüş+Dinçer Kale Antalya

Halk 40+ Çift Erkekler - MD 40

1 İbrahim İlbek+Orhan Sütçüoğlu Niğde/Adana

2 Sadık Uğraş Durmuş+İbrahim Önal İstanbul/Gaziantep

3 Arif Afşin+Hüseyin Yıldız Antalya

3 Hacı Başoda+Servet Güngör Konya

Master 40+ Tek Bayanlar

1 Serpil Babacan Antalya

2 Ayşegül Doğan Bursa

3 Zehra Certel Antalya

4 Nursel Ceylan Denizli

Halk 40+ Tek Bayanlar

1 Yasemin Kavurmacı Mersin

2 Serap Ecer Niğde

3 Bahar Pürçüklü Adana

4 Samiye Özdemir

Master 40+ Tek Erkekler

1 Yüksel Başaran Mersin

2 Ersoy Korer İstanbul

3 Zafer Şahin Kastamonu

3 Yusuf Ateş Antalya

Halk 40+ Tek Erkekler - MS 40

1 Ahmet Şevki Dimen Antalya

2 Hacı Başoda Konya

3 İlyas Ardanuç Amasya

3 Orhan Sütçüoğlu Adana

Master 35+ Karışık Çiftler

1 Ümit Altın+Zeliha Demir İzmir/Manisa

2 Gökhan Cürül+Elif Yörüker Çelik Antalya/Kayseri

3 Ayhan Baydil+Gülay Savaşgan Kastamonu/Antalya

4 Tuna Basançelebi+Damla Basançelebi Zonguldak

Halk 35+ Karışık Çiftler - XD 35

1 Mehmet Tabakçıoğlu+Feride Mügecan Torinç Adana

2 Ahmet Seyis+Fatma Konya Bursa/Antalya

3 Sedat Turunç+Nihal Bahçeci Turunç Hatay

3 Diyaüddin Sağır+Yasemin Kavurmacı Mersin

Halk 35+ Çift Bayanlar

1 Nur Coşkun Aydın+Ülkü Demirezen İstanbul/Ankara

2 Hacer Baysal+Yeter Keskin Hatay

3 Binnur Çelebi+Ayşe Feray Özbal Karabük

4 Ulviye Akar+Özben Yıldız Ankara

Master 35+ Çift Erkekler

1 Abdullah Koray Bayındır+Mürsel Koç Kütahya/Muş

2 Barış Boyar+Zafer Şahin Çorum/Kastamonu

3 Abdullah Çakmak+Bayram Kara Muğla/İstanbul

3 Yusuf Ateş+Emre Soykut Antalya/Eskişehir

Halk 35+ Çift Erkekler - MD 35

1 Orhan Ertan+Mehmet Tabakçıoğlu Adana

2 İrfan Çınar+Ahmet Turan Yıldız Ankara/Nevşehir

3 Serkan Avşar+Murat Başkal Niğde

3 Murat Dönmez+Mahmut Emin Hatay

Master 35+ Tek Bayanlar

1 Zeliha Demir Manisa

2 Sevilay Süner Şahutoğlu Hatay

Halk 35+ Tek Bayanlar

1 Nihal Bahçeci Turunç Hatay

2 Ayşe Feray Özbal Karabük

3 Binnur Çelebi Karabük

4 Özben Yıldız Ankara

Master 35+ Tek Erkekler

1 Barış Boyar Çorum

2 Ümit Altın İzmir

3 Emre Soykut Eskişehir

3 Tuna Basançelebi Zonguldak

Halk 35+ Tek Erkekler - MS 35

1 Merih Öztürk Isparta

2 Serkan Avşar Niğde

3 Hüsamettin Baykal Hatay

3 Diyaüddin Sağır Mersin

(FOTOĞRAFLI)

DHA