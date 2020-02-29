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  3. Türkiye Mehmetçik için sokaklara döküldü, tek yürek oldu!

Türkiye Mehmetçik için sokaklara döküldü, tek yürek oldu!

Esed rejiminin İdlib'de Mehmetçiğe saldırısı bir kez daha Türkiye'yi kenetledi. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar Türk bayrağı açıp, askere destek verdi.

Türkiye Mehmetçik için sokaklara döküldü, tek yürek oldu! 1135

Kahramanmaraş'ta araçlarıyla konvoy oluşturan gençler, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.