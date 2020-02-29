Türkiye Mehmetçik için sokaklara döküldü, tek yürek oldu! Esed rejiminin İdlib'de Mehmetçiğe saldırısı bir kez daha Türkiye'yi kenetledi. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar Türk bayrağı açıp, askere destek verdi.

1 35 Kahramanmaraş'ta araçlarıyla konvoy oluşturan gençler, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.