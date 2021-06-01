Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımı turnuva öncesi son hazırlık maçında sahne alacak. Bu kapsamda Milliler, Moldova ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Turnuva öncesi son hazırlık maçı olması nedeniyle aday kadrodan çıkarılacak 4 ismi belirlemek için önem arz eden mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, Türkiye - Moldova hazırlık maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki başlıklarıyla arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. İşte detaylar...

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TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye - Moldova maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Türkiye Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken, Gine ile oynadığı maçta ise rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

TÜRKİYE'NİN EURO 2020 GRUBU

A Milli Takım, EURO 2020'de Galler, İsviçre ve İtalya ile A Grubunda mücadele edecek