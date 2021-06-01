"Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği kurumlar" ama... 60 öğretim görevlisi hakkında 'kadına taciz' iddiasıla ihraç talebi!Hatay'dan acı haber: Askeri tır fabrika duvarına çarptı, 2 askerimiz şehit oldu!Karabükte'ki tekstil fabrikasında gıda zehirlenmesi: 33 işçi hastaneye kaldırıldı!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 3 Haziran 2021 PerşembeElektrikli scooter düzenlemesi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi: 15 yaşını doldurmayanlar kullanamayacak!Türkiye - Moldova hazırlık maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki3 Haziran 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kabus bitmiyor: Koronavirüste 4. dalga uyarısı! Yeni varyantlar, yeniden kapanmayı getirebilir!Kırmızı Oda'dan final kararı: Bir bölüm daha uzatıldı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Müzisyenlerimizin sesini duyuyoruz, 250 milyon TL'ye ulaşan destek verilecek!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Türkiye - Moldova hazırlık maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki

Türkiye - Moldova hazırlık maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya geliyor. Nefeslerin tutulacağı mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverlerin arattığı Türkiye - Moldova hazırlık maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki haberimizde...

Türkiye - Moldova hazırlık maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımı turnuva öncesi son hazırlık maçında sahne alacak. Bu kapsamda Milliler, Moldova ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Turnuva öncesi son hazırlık maçı olması nedeniyle aday kadrodan çıkarılacak 4 ismi belirlemek için önem arz eden mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, Türkiye - Moldova hazırlık maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki başlıklarıyla arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE - MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | TÜRKİYE - MOLDOVA CANLI İZLE LİNKİ

Türkiye - Moldova Hazırlık Maçı Canlı İzle | Türkiye - Moldova Canlı İzle Linki için TIKLAYIN

Hazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki

TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye - Moldova maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. 

TÜRKİYE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Türkiye Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken, Gine ile oynadığı maçta ise rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

Hazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki

TÜRKİYE'NİN EURO 2020 GRUBU

A Milli Takım, EURO 2020'de  Galler, İsviçre ve İtalya ile A Grubunda mücadele edecek

 

Hazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT