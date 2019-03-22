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  3. Türkiye-Moldova maçını Ukrayna Futbol Federayonu’ndan Sergii Boiko’nun yöneteceği açıklandı.

Türkiye-Moldova maçını Ukrayna Futbol Federayonu’ndan Sergii Boiko’nun yöneteceği açıklandı.

IHAAW124819-SPO/22-03-2019 - Türkiye-Moldova maçını Ukrayna Futbol Federayonu'ndan Sergii Boiko'nun yöneteceği açıklandı.

Türkiye-Moldova maçını Ukrayna Futbol Federayonu’ndan Sergii Boiko’nun yöneteceği açıklandı.

IHAAW124819-SPO/22-03-2019 - Türkiye-Moldova maçını Ukrayna Futbol Federayonu'ndan Sergii Boiko'nun yöneteceği açıklandı. 22.03.2019 12:48:19 TSI NNNN


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