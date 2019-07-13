Türkiye Motodrag Şampiyonası Kepez'de başladı 

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayak yarışları Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla Antalya'da start aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. Ayak Yarışları Antalya Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde başladı. Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda hız tutkunun katıldığı yarışlar, binlerce yarış severi Kepez'de bir araya getirdi. Tribünleri dolduran sporseverler, yapılan antrenman ve ısınma turlarını heyecanla izledi. İlk gününde serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayan yarışlar, 14 Temmuz Pazar günü devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda hız tutkununun katıldığı yarışlarda, yarışmacılar hem rakiplerinden daha iyi kalkış yapmaya hem de yarış pistini en kısa sürede bitirmeye çalışacak.

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DHA