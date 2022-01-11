Türkiye Mustafa Destici'yi konuşuyor! Ahmet Hakan kayıtsız kalamadı: İlahi Destici, 'İyi ki direk kasabı alıyorum' dememişsiniz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TV100'de Pınar Işık Ardor ile Pazar Siyaseti programına konuk oldu. Ekonomide yaşanan gelişmelere değinilirken tasarrufa dikkat ettiğini ifade eden Mustafa Destici," Tasarrufa önem veriyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum yada toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp aşıyorum. Şimdi Buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir ama herkes bu imkanı da bulamayabilir. bu ayrı mesele." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Destici'nin açıklamaları sosyal medyada çokça konuşulurken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Destici'nin sözlerini köşesine taşıdı.

AHMET HAKAN YAZISINA TAŞIDI

Ahmet Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir televizyon programında şöyle demiş:

“Ben tasarrufa dikkat ediyorum. Her meseleye ekonomik bakıyorum. Ben kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum, kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum.”

İlahi Destici!

İyi ki “Yüz lira verip kasaptan et almıyorum, direk kasabı alıyorum” dememişsiniz."