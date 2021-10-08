Süper Lig'de oynanan 8. hafta karşılaşmalarının ardından lige Milli maç arası verildi. Bu kapsamda A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası Elemeleri G grubu 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Rakibini mağlup ederek önüne geçmeyi planlayan ay yıldızlı ekibimizin maçını izlemek isteyen taraftarlar, internette Türkiye - Norveç Dünya Kupası Elemeleri grup maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

TÜRKİYE - NORVEÇ DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP MAÇI CANLI İZLE

Türkiye - Norveç Dünya Kupası Elemeleri grup maçı İstanbul'da Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu müsabaka 8 Ekim 2021 Cuma bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu maçı izlemek için Türkiye - Norveç Dünya Kupası Elemeleri maçı TRT Spor canlı yayın izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE - NORVEÇ DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye - Norveç Dünya Kupası Elemeleri grup maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler Milli takımımızın bu zorlu müsabakasını şifresiz olarak izleyebilecek. TRT 1'i izlemek için Türkiye - Norveç grup maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.