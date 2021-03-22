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Türkiye Norveç maçı canlı izle | TRT 1 HD canlı izle

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile yapacağı maç için canlı izleme linki haberimizde. Norveç ile 10. kez karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan, Mert, Çağlar, Umut, Kaan, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak. İşte TRT 1 HD canlı izleme linki...

Türkiye Norveç maçı canlı izle | TRT 1 HD canlı izle

Futbolda milli araç arası yeniden geldi. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımımız,  2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda  Norveç  ile karşı karşıya gelecek.

Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak.

Öte yandan Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanması planlanan maç, koronavirüs salgınındaki Norveç kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle Malaga'ya alınmıştı.

Türkiye Norveç maçı canlı izle | TRT 1 HD canlı izle

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI CANLI İZLE 

Türkiye ile Norveç arasında oynanacak olan maç TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 HD CANLI İZLE 

Saat 20.00'da başlayacak olan maçı aşağıdaki TRT 1 canlı izleme linkinden izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLEME LİNKİ

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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