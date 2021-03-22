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Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile yapacağı maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler

Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler

Futbolda milli araç arası yeniden geldi. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımımız,  2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda  Norveç  ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Türkiye ile Norveç arasında oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçı 27 Mart Cumartesi günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan Estadio La Rosaleda Stadyumunda oynanacak. 

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Norveç arasında oynanacak olan maç TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MİLLİLER, PORTAKALI YENEREK MORAL BULDU

Milli takım ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan konuk ettiği Hollanda'yı Burak Yılmaz (3) ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle 4-2 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapmıştı.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL İLK'LER

Norveç'in Türkiye maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Svenssson, Strandberg, Ajer, Meling, Berg, Midtsjo, Thorsby, Odegaard, Elyounoussi, Sörloth, Haaland.

Türkiye'nin Norveç maçındaki muhtemel ilk 11'i ise şöyle: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Burak Yılmaz. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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