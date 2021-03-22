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Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile yapacağı maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?

Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?

Futbolda milli araç arası yeniden geldi. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımımız,  2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda  Norveç  ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE -  NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Norveç arasında oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçı 27 Mart Cumartesi günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan Estadio La Rosaleda Stadyumunda oynancak. 

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Norveç arasında oynanacak olan maç TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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