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Türkiye - Norveç maçında Thorstvedt'ten tepki çeken hareket!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta gol sevinci yaşayan Norveçli oyuncu Thorstvedt'in tribünlere yaptığı tahrik edici hareket tepki çekti. Türkiye - Norveç maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında sahasında Norveç'i konuk etti. 

Türkiye, maçın 6. dakikasında Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Hayli heyecanlı geçen maçta Norveçli oyuncu Thorstvedt hareketi ise tepki çekti. 

THORSTVEDT'TEN TÜRK TARAFTARA SAYGISIZCA HAREKET

Thorstvedt 41. dakikada takımına eşitliği getiren golü attı ve skor 1-1 oldu. 22 yaşındaki oyuncu golün ardından, maçı izleyen seyircilerimize saygısızca bir hareket yaptı. 

İşte Thorstvedt'in tepki çeken hareketi:

İkinci yarısı golsüz geçen maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Gruptaki son 2 maçında 5 puan kaybeden Milli Takımımız, puanını 12 yaptı ve bitime 3 maç kala 3. sırada yer aldı. Norveç ise puanını 14'e yükseltti.

{TITLE_STRIP}İlk yarıda gelen gol yeterli olmadı! Noveç'le yenişemedik

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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