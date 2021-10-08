Türkiye - Norveç maçında Thorstvedt'ten tepki çeken hareket!

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında sahasında Norveç'i konuk etti.

Türkiye, maçın 6. dakikasında Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Hayli heyecanlı geçen maçta Norveçli oyuncu Thorstvedt hareketi ise tepki çekti.

THORSTVEDT'TEN TÜRK TARAFTARA SAYGISIZCA HAREKET

Thorstvedt 41. dakikada takımına eşitliği getiren golü attı ve skor 1-1 oldu. 22 yaşındaki oyuncu golün ardından, maçı izleyen seyircilerimize saygısızca bir hareket yaptı.

İşte Thorstvedt'in tepki çeken hareketi:

İkinci yarısı golsüz geçen maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Gruptaki son 2 maçında 5 puan kaybeden Milli Takımımız, puanını 12 yaptı ve bitime 3 maç kala 3. sırada yer aldı. Norveç ise puanını 14'e yükseltti.

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