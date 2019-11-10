İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti

Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti

Sinop'ta yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası final etabının seremonik startı verildi.

Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti

Sinop'ta yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası final etabının seremonik startı verildi.

Sinop Off- Road Kulübü tarafından Akliman ve Bostancılı mevkisinde düzenlenen yarışların seremonik başlangıcı yapıldı. Serenomik açılışın yapıldığı İskele Meydanı'nda renkli dakikalar yaşandı. Yarışların startı Sinop Valisi Köksal Şakalar ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti

Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT