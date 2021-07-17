Türkiye, Olimpiyatlara en çok atlet gönderen 25. ülke konumunda! Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen ve bu sene Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcular belli odu. Türkiye Tokyo Olimpiyatlarına 25 atlet göndererek en çok atlet gönderen ülkeler arasında 25. sırada yer aldı.

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Geçtiğimiz yıl Koronavirüs nedeniyle yapılamayan ve bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları 23 temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 25 ATLET YOLLADIK Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre World Athletics, toplam 2020 atletin yarışacağı Tokyo Olimpiyatları kesin listelerini internet sitesinden duyurdu. Türkiye, 196 ülke arasında 25 katılımla dünyada en yüksek katılımı sağlayan ülkeler arasında 25. sırada bulunuyor. ABD'nin 129 atletle başı çektiği listede Almanya 87, Britanya 75 atletle ilk üçte bulunurken, ev sahibi Japonya 65 atletle İtalya'nın ardında 5. oldu. BALKAN ATLETİZM BİRLİĞİNDE İKİNCİ SIRADA Atletizmde tarihinin en yüksek ikinci katılımını sağlayan Türkiye, Balkan Atletizm Birliği'ne bağlı 21 ülke arasında ise 43 atlete sahip Ukrayna'dan sonra ikinci ülke konumunda bulunuyor. Milli Takım, katılım listesinde Finlandiya, Yunanistan, Portekiz, Meksika, İsveç, Küba gibi atletizmin önemli ülkelerinin önünde yer aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizm mücadeleleri 30 Temmuz'da başlayacak. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları