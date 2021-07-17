Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü nerelerde görüldü?Canip isminin anlamı nedir, Canip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Algin isminin anlamı nedir, Algin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Bakan Varank yerli VLP aşısı için güzel haberi verdi: Yan etki görülmediBeşiktaş'ın yeni genel müdürü Ceyhun Kazancı kimdir?Binlerce kişinin çalıştığı Ford Otosan fabrikasını 21 gün kapatıyorSürpriz ikili! Serenay Sarıkaya ile birlikte..Türkiye, Olimpiyatlara en çok atlet gönderen 25. ülke konumunda!Koronavirüsü çok zor atlatmıştı... Seda Bakan'dan üzücü haberGedson'da işlem tamam | Kurzawa ile görüşmeler sürüyor
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Türkiye, Olimpiyatlara en çok atlet gönderen 25. ülke konumunda!

Türkiye, Olimpiyatlara en çok atlet gönderen 25. ülke konumunda!

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen ve bu sene Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcular belli odu. Türkiye Tokyo Olimpiyatlarına 25 atlet göndererek en çok atlet gönderen ülkeler arasında 25. sırada yer aldı.

Türkiye, Olimpiyatlara en çok atlet gönderen 25. ülke konumunda!

Geçtiğimiz yıl Koronavirüs nedeniyle yapılamayan ve bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları 23 temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

25 ATLET YOLLADIK

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre World Athletics, toplam 2020 atletin yarışacağı Tokyo Olimpiyatları kesin listelerini internet sitesinden duyurdu. Türkiye, 196 ülke arasında 25 katılımla dünyada en yüksek katılımı sağlayan ülkeler arasında 25. sırada bulunuyor.

ABD'nin 129 atletle başı çektiği listede Almanya 87, Britanya 75 atletle ilk üçte bulunurken, ev sahibi Japonya 65 atletle İtalya'nın ardında 5. oldu.

Türkiye, Olimpiyatlara en çok atlet gönderen 25. ülke konumunda!

BALKAN ATLETİZM BİRLİĞİNDE İKİNCİ SIRADA

Atletizmde tarihinin en yüksek ikinci katılımını sağlayan Türkiye, Balkan Atletizm Birliği'ne bağlı 21 ülke arasında ise 43 atlete sahip Ukrayna'dan sonra ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Milli Takım, katılım listesinde Finlandiya, Yunanistan, Portekiz, Meksika, İsveç, Küba gibi atletizmin önemli ülkelerinin önünde yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizm mücadeleleri 30 Temmuz'da başlayacak.

Türkiye, Olimpiyatlara en çok atlet gönderen 25. ülke konumunda!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT