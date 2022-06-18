Türkiye olsa isyan çıkardı! Fransa'da okul yönetiminden şok kıyafet kararı!

Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir Fransa'da yaşamını sürdüren gazeteci Ömer Aydın, çocuğunun eğitim aldığı okuldan gelen bir mesaj karşısında şaşkına döndü. Durumu takipçileriyle paylaşan Aydın, okul yönetiminin velilere toplu olarak çocuklarının ne giyinmesi gerektiğini yazdığını aktardı. Sosyal medyanın gündemine oturan mail "Türkiye'de olsa isyan çıkar" yorumlarını beraberinde getirdi.

"BURASI PLAJ DEĞİL"

Ömer Aydın'ın paylaştığı mailde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:



'Sevgili ebeveynler,



Lütfen aşağıdaki bilgileri not edin:



Lütfen çocuklarınızın kıyafetlerine dikkat edin, tabi ki hava sıcak ama okul plaj değil... Çok ince askılı şort, etek veya üstler giymeyin ve çocuklar koşarken tehlikeli olabilecek parmak arası terliklere dikkat edin.'