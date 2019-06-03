Türkiye - Özbekistan maçının ardından

Türkiye, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde hazırlık karşılaşmasında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Özbekistan Teknik Direktörü Hector Cuper kendileri için önemli bir maç oynadıklarını söyledi. Türkiye'nin FIFA sıralamasında ilk 30'da olduğunu hatırlatan Cuper, "Türkiye çok güçlü ve iyi bir takım. Kendi açımızdan olabildiğince yüksek seviyede mücadele etmeye çalıştık. Bunu da bazı noktalarda iyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabi ki Türkiye'ye karşı oynarken dikkat etmeniz gereken noktalar var. Kendi takımımım açısından beni en çok üzen, iki tane duran toptan gol yememiz oldu. Duran toplardan yediğimiz goller de aslında çok hızlı bir şekilde gelişti. Bizim de bu konuda daha iyi çalışmamız gerektiğini bize gösterdi. Bunlar mücadele gerektiren maçlar. Böyle iyi seviyede olan takımlara karşı yüksek seviyede maçlar oynadığınız zaman takımınızı daha iyi görme ve mücadeleyi daha üst seviyeye çıkarma şansınız oluyor. O yüzden bizim için verimli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Ancak skordan memnun değilim" dedi.

"DÜNYA ŞAMPİYONUNA KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ile karşılaşacak Türkiye'nin maçtaki şansının sorulması üzerine konuşan Cuper, Türkiye'nin bu maçtan beklentilerinin olmasının normal olduğunu söyledi. Cuper, Dünya Şampiyonuna karşı oynamanın kolay olmayacağı belirterek, "Her maça çıktığınız zaman bir beklenti ve optimist bir şekilde yaklaştığınız zaman o maça daha iyi hazırlanabilirsiniz. Bu maçların ne getireceğini bilmiyorsunuz. Maç içerisinde çok fazla değişkenler olabilir. Maç içerisinde birçok farklı noktadan size avantaj sağlayabilecek durumlar da çıkabilir. Kolay olmayacaktır tabi ki dünya şampiyonuna karşı oynamak. Ancak benim bugün gördüğüm Türkiye, hem çok iyi pres yapan hem de topa sahip olduğu zaman bunu çok iyi bir şekilde değerlendirebilen bir takım. Bunu gün geçtikçe iyileştirip daha çok çalıştıkları zaman da beklenti içinde olmanız doğaldır. Aynı zamanda optimist olup bu maça çok iyi hazırlanmanız lazım. Hazırlık süreci de çok önemli. İyi hazırlıkla birlikte bu noktalara dikkat edildiği takdirde beklentinin yüksek olması benim için şaşırtıcı olmaz" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: OYUNCU YÜZDE YÜZÜNÜ VERMELİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Yunanistan ve Özbekistan maçlarında A Milli Takımın kazanımlarının olup olmadığı yönündeki soruya, iki maçın da birbirinden farklı olduğunu söyledi. Özbekistan maçında da kazanmaya yakın tarafın Türkiye olduğunu, Yunanistan karşısında da 3-4 gol daha bulabilecekleri bir maç oynadıklarını anlatan Güneş, şöyle dedi: "Bu oyun yapısı ve temposu Fransa için yeterli değil. Bunu oyuncu da biliyor ben de biliyorum. Dolayısıyla oyun yapısı da farklı olacak. Daha üst düzey bir takımla hem defansif hem de ofansif oynamayı bileceğiz. İki yönü de iyi yapmamız gerekiyor. O yüzden bu maçlar ölçü değil. Ancak oyuncuların durumunu görmek için lazımdı. Mesela, geçen maç İrfan Can Kahveci bana daha olumsuz göründü. Bu maçta çok daha iyiydi. Hem top aldı hem de oyun yönetti. Sıkıştığımız zaman oyunu rahatlattı. Oyuncu yüzde 100'ünü vermeli. Buraya çağrılan bütün oyuncular, seçilen oyuncular, iyi oyuncular. Bunlar arasında en iyisini seçeceğiz. Onun içinde farkı görmemiz lazım. Antrenmanda, maçta göreceğiz. Fransa maçına bunlarla çıkacağız. Hayalimizdeki bir takım olması yeterli değil. O hayalimizin gerçek olması için o futbolcuların da kendi gerçeklerini ortaya koyması gerekiyor. Ozan Kabak ve Cenk Tosun aramızda olmadığına göre, 31 oyuncudan bakacağız. Okay Yokuşlu'nun da son durumuna bakacağız. Onun dışında ciddi boyutta bir sıkıntımız yok. Bu kadro içerisinden 23 kişi yapacağız. Dışarıda kalan oyuncular kötü oyuncular olmayacak. O iki maç için tercih edilmeyebilirler. Yine düşüneceğimiz oyuncular olacaklar. Şu anda iki maç yaptık, oyuncuların genel durumunu gördük. Bunlar arasında Fransa ve İzlanda'ya karşı kimleri oynatacağımıza yönelik düşüncemizi biraz daha zenginleştirdik."

"ELİMİZDEKİ OYUNCULARLA İKİ MAÇI DA KALDIRACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Teknik Direktör Güneş, Cenk Tosun ve Ozan Kabak'ın İzlanda ve Fransa karşısında kadroda olmayacaklarının belli olduğunu, Okay Yokuşlu'nun olup olmayacağının da yarın belli olacağını dile getirerek, "Defansta Ozan'ın gitmesi, Okay'ın da gidebilecek olması biraz zaaf gibi görünüyor ama elimizde oyuncular var. Onların yerine Ümit Milli Takım'dan iki oyuncu alabiliriz. Biri Hüseyin Türkmen diğeri Mert Müldür. Ama şu anda o aşamaya gelmedik. Elimizdeki oyuncularla iki maçı da kaldıracağımızı düşünüyoruz. Gelişmelerin ne olacağını bilmiyoruz. Fransa'da Mbappe'nin sakatlığı ne kadar ciddi onu bilmiyoruz. Futbol böyle bir oyun. Her şeye hazırlıklı olacağız. Oyun içinde değişiklik yaparken bazen başka bir değişiklik yapıyorsun. O yüzden bekleyip göreceğiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Her olasılığı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"BUNDAN SONRA SAVAŞ BAŞLIYOR"

Sıcak bir havada milli takımı yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür eden Güneş, "Alanya'da ilk milli maçımızı oynadık. Özbekistan'la ilk resmi maçımızı oynadık. Zeki Çelik ilk gollerini attı. İrfan Can Kahveci ilk defa golünü atmaya yaklaştı. Ömer Ali Şahiner ilk defa milli oldu. TFF'nin yeni yönetiminin ilk maçı oldu. Alanya ve Antalya'da güzel ağırlandık. Asıl bundan sonra cehennemin başlangıcı başlıyor. Asıl bundan sonra savaş başlıyor. Bu zamana kadar sezonun yorgunluğunu atarken, fiziksel zihinsel yorgunluğu atmaya attık. Moral olarak çok büyük bir sıkıntımız yok. Ancak Konya'daki Fransa maçı bu tempoda olmayacaktır. Bu iki maçı kazandık diye her şey güllük gülistanlık diyemeyiz. Eksiklerimizi görüyoruz" diye konuştu.

"GÜVENSİZLİKLERİ VAR"

Güneş, maç içerisinde Emre Taşdemir'i uyarmasıyla ilgili soru üzerine, futbolcusunun yetenekli bir oyuncu olduğunu söyledi. Emre Taşdemir'in, uzun zamandır sakatlıktan dolayı oynamadığını, performansının yüzde 100'e ulaştığında daha iyi olacağına inandığını dile getiren Güneş, şöyle konuştu: "Hücuma dönük iyi oynuyor ama defansa dönük sıkıntıları var. Erken hücuma gidince hem topu alamıyor rakibin ortasında kalıyor, hem de geriye yardım edemiyor. Onları bir de kontrolsüz yapınca çok gidip geliyor. Yoruluyor, zaten kramp girdi. Güvensizlikleri var. Kramp girdikçe de "Ben sakatım" diyerek kendini kenara atmak istiyor. Ben de ona devam etmesini söyledim. Gayet de iyiydi. Bir tanesinde geriye gerdiği ribaunda çıktı, depar attı. Sakat oyuncu onu yapmaz. Demek ki o psikolojiyi de yenmesi lazım. Onu görmek istedik, gördük. O yüzden kızma değil de uyarı açısından. Zaten tanıdığım, bildiğim bir oyuncu. Sol bek olarak elimizde Hasan Ali Kaldırım, Umut Meraş ve Emre Taşdemir var. Bakacağız şartlarına" dedi.

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- Hector Cuper'in açıklamaları

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DHA