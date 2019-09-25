Türkiye pazarından Thomas Cook, 2 yılda 3.159 milyar TL satış geliri elde etti

İflas eden dünyanın en büyük tur operatörlerinden olan İngiliz şirketi Thomas Cook, 2 yılda Türkiye pazarından 450 milyon sterlin(3.159 milyar TL) satış geliri elde etti. Özellikle geçtiğimiz yıl İngiliz tur operatörünün Türkiye'ye satış gelirleri yüzde 70'lik rekor düzeyde artarak 347 milyon sterlin(2 milyar 436 milyon TL) olmuştu.

İngiliz tur operatörü 178 yıllık geçmişi olan Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Türkiye'ye gelen tatilcilerin ülkelerine taşınma işlemleri devam ediyor.Her yıl 1 milyon turist taşıdığı Türkiye'de 29 oteli bulunan Thomas Cook'un geçtiğimiz yıl satış geliri dünya genelinde 2017 yılına göre yüzde 6 artarak 9 milyar 584 milyon sterlin'e yükselirken, şirketin en fazla satış gelirleri Türkiye ve Kuzey Afrika'ya olmuştu. Türkiye'ye satışları yüzde 70 gibi rekor düzeyde artan Thomas Cook'un Türkiye pazarından 2018 yılında elde ettiği satış gelirleri 347 milyon sterlin'e(2 milyar 436 milyon TL) çıkması dikkat çekmişti.

2017 yılının satış geliri 103 milyon sterlin

Şirket, 2018 yılında Kuzey Afrika'da 198 milyon sterlin, Yunanistan'dan 93 milyon sterlin, İspanya'dan ise 70 milyon sterlin satış geliri elde etti. İngiliz tur operatörü 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye pazarından 450 milyon sterlin(3.159 milyar TL) satış geliri elde etti.Şirketin 2017 yılında Türkiye'den elde ettiği satış geliri ise 103 milyon sterlin(725 milyon TL) olmuştu.

"Otellerin ve hizmet sağlayıcıların önemli miktarda alacakları var"

Thomas Cook'un faaliyetlerini durdurması nedeniyle Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldesinde otellerin ve hizmet sağlayıcılarının önemli miktarda alacakları bulunduğunu hatırlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, "Tur operatörünün müşterisi tüketiciler açısından, zararlarının giderilmesi söz konusu olsa da Thomas Cook ile iş ortaklığı yapan, onlar adına tüketicileri ağırlayan ülkemiz işletmelerinin ticari olarak ciddi kayıpları oldu. Yaşanan bu durum, bu sezonun yanı sıra bir sonraki sezonu da derinden etkileyecektir. Başta oteller olmak üzere tüm tedarikçileri maalesef çok zor bir süreç bekliyor. Bu krizi de sektörümüzün dayanışması ve Hükümetimizin desteği ile atlatacağımıza inanıyor, bu tür krizlerin bir daha yaşanmamasını ve ülkemiz turizm tüketicileri için de etkin güvencelere bir an önce kavuşmamızı temenni ediyorum" dedi.

"Güvenceli tatil için yasa çalışması"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, "Mevcut sorunun çözümü için üyelerimiz tüm güçleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu olay bize Türk turizm tüketicilerinin güvenceli tatile kavuşmaları için yapılan yasa çalışmasının bir an önce yasalaşmasının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır" dedi ve ekledi: "Ayrıca yasa çalışması ile yabancı tur operatörlerinin Türk Seyahat Acentaları ile iş birliği yapmaksızın turizm ürünü tedarik etmelerinin yarattığı benzer sıkıntıları da çözmek gereği ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bekleyen yeni yasa tasarısının bir an önce Meclis gündemine getirilerek yasalaştırılması sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi açısından büyük önem ve aciliyet taşımaktadır"

Geçtiğimiz yıl 1 milyon turist getirdi

Thomas Cook, her yıl binlerce Alman ve İngiliz turisti tatil için Türkiye'ye getirdi. Şirket, Türkiye'ye geçtiğimiz yıl 600 bini Alman ve 400 bini ise Alman turist taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'ye gelen İngiliz vatandaşı sayısı bu yılın 7 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artarak 1 milyon 428 bine, Alman vatandaşı ise yüzde 15 artarak 2 milyon 670 bine yükselmişti. İngilizlerin Türkiye'ye olan ilgisindeki artış, internet arama motoru trend verilerine de yansırken, Birleşik Krallık'ta "Holiday to Turkey" (Türkiye'de tatil) aramaları ön sıralarda yer alıyordu (Fotoğraflı)

DHA