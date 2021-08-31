CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını namağlup bitiren ve son 16 turunda da Çekya'yı geçerek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol takımımız Polonya ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen voleybolseverler ise internette Türkiye - Polonya CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

TÜRKİYE - POLONYA CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI CANLI İZLE

31 Ağustos 2021 Salı bugün oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Plovdiv'da, Kolodruma Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakayı canlı olarak izlemek için Türkiye - Polonya CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE - POLONYA CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Filenin Sultanları'nın yarı finale kalmak için ter dökeceği bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek. TRT 1 kanalını canlı olarak izlemek için Türkiye - Polonya çeyrek final maçı TRT 1 canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.