Türkiye profesyonel yazılımcı artışında Avrupa birincisi

Türkiye 2017-2018 döneminde profesyonel yazılım geliştiricileri sayısı artış oranında Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

stateofeuropeantech.com'un yayınladığı verilere göre Avrupa'da 2018 yılında bir önceki yıla göre 200.000 yeni profesyonel yazılım geliştiricisi görev yapmaya başladı. Bu yıllık yüzde 4.2 oranında yüksek bir artış anlamına geliyor.

Ülkelere göre bakıldığında ise Türkiye yıllık yüzde 16 dolayındaki artış ile birinci oldu. Türkiye'yi yüzde 15 ile İspanya ve yüzde 10 ile Rusya ve Romanya izledi. İngiltere ve İsviçre ise yüzde 2.0'lerdeki düzeyindeki büyüme oranları ile ortalamanın altında kaldı.

Verilerde Avrupa'nın en önemli teknoloji buluşma noktaları da ortaya konuldu. Buna göre 2017-2018 döneminde yapılan Meetup (buluşma) organizasyonlarında en çok teknoloji ile ilgili alanlarda çalışanların yer aldığı şehirler sıralandı.

Sıralamada Rusya'dan Saint Petersburg birinci gelirken, Bulgaristan'dan Sofya ikinci, Portekiz'den Porto üçüncü ve Ukrayna'dan Lvov dördüncü oldu.

DHA