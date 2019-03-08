Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu atamaları Resmi Gazete’de

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama karına göre, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: İHA