Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Kocaeli'de yapılacak

KOCAELİ (AA) - Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışı, 24 Kasım'da Körfez Yarış Pisti'nde oluşturulan parkurda gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, bin 500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirilecek.

Organizasyon, 24 Kasım sabahı idari ve teknik kontrolün ardından saat 10.00'daki serbest antrenmanlarla başlayacak.

Sıralama turlarına saat 11.30'dan itibaren katılacak olan yarışmacılar, 3 ayrı sıralama turunun ardından 15.00'de yarı final turları, 16.00'da da final turlarına başlayacak.

Historic ralli otomobilleri ile Apex Masters drift pilotları da organizasyonda gösteriler yapacak.

Kaynak: AA