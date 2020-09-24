Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasına başvuru nasıl yapılır? Türkiye'nin en çok izlenen ilk ve tek eğlence içerikli kanalı TV 8'de Türkiye Rapçisini Arıyor adlı bir yarışma programı ekrana gelecek. Acun Medya TV8 ekranlarında başlayacak olan ‘yeni yarışma programı Türkiye Rapçisini Arıyor'u duyurdu. Yarışamaya nasıl başvuru yapılacağı katılmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasına başvuru nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

TÜRKİYE RAPÇİSİNİ ARIYOR YARIŞMASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Acun Medya TV8 ekranlarında başlayacak olan ‘Türkiye Rapçisini Arıyor’ programını duyurdu. Rap konseptiyle başlayacak yeni program için başvurular başladı.

Programa dair henüz bir detay paylaşılmadı. Jürisinin şimdiden merak edilmeye başlandığı rap yarışmasının yakında TV8 ekranlarında başlaması planlanıyor.

Sıkı bir rap dinleyicisi olan Acun Ilıcalı daha önce verdiği bir röportajda ”Rap formatında bir yarışma programı gelecek mi?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı;

”Yok o kolay değil. O Ses Türkiye’de olur da, sadece rap olmaz. Bir tek rap yaparsak onun karşılığını alamayız. Bir tek rapçilerin olduğu bir şey, diğer insanları soyutluyor.”

TV8 Basvuru'dan TV8'de yer alan tüm yarışma programları için başvuru yapılabilmektedir.

Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasının logosunun altında bulunan "Başvuru yap" ya da "Videolu başvuru yap" butonlarına basarak başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Yarışmaya ilişkin henüz hiçbir şey netlik kazanmadığı için seçme yerleri ve duyurular kısmında bilgi şimdilik bulunmamamktadır.

TV8 HAKKINDA

Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek ulusal kanallar arasına katıldı. TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.

Acun Medya'ya geçmesiyle beraber tekrar format değişikliğine giderek TV8 eğlence kanalı oldu. Acun Ilıcalı'nın kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından, bunun sonucu olarak TV8 Ana Haber, HaberAktif gibi haber programları sona erdi, TV8'in haber departmanında çalışanların ise işlerine son verilip kanalla yollarının ayrılmasına gidildi. Ayrıca Kanaltürk'ten transfer edilen Telegol programı da yayından kaldırıldı.

Eylül 2014'ten itibaren Acun Medya'daki tüm programlar TV8'e taşındı. Ayrıca kanal Copa del Rey, Coppa Italia karşılaşmalarının yayın hakkını satın aldı. Mart 2016'dan itibaren NBA maçlarını da yayınlamaya başladı.

1 Eylül 2014 saat 20.00'de logosunu, jeneriklerini ve sloganını değiştirdi. Aynı zamanda Digiturk platformu üzerinden de eş zamanlı HD yayına geçti. 18 Şubat 2015'te TV8'in HD yayını, Türksat üzerinden de yayına başladı.

5 Ocak 2015'te Bu Tarz Benim'i Show TV'den transfer ederek yayınlamaya başladı.3 Temmuz 2015 tarihinde Survivor All Star finali gerçekleşti.12 Kasım 2015'te Doğuş Yayın Grubu, TV8'in hisselerinin %30'unu satın alarak kanala ortak oldu.6 Ekim 2016'da TV8,5 yayına başladı. 3 Mart 2017'de HD yayına geçti.

TV8 HD, 1 Eylül 2014'te kurulan, TV8 ile eş zamanlı yayın yapan TV8'in yüksek çözünürlüklü kanalıdır.18 Şubat 2015 tarihine kadar sadece Digiturk 329. kanaldan izlenebilmekteyken 18 Şubat 2015 tarihinden itibaren TV8 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından, D-Smart 28. kanaldan, Digiturk 328. kanaldan, Filbox 28. kanaldan, Türksat TKGS 8. kanaldan ve Kablo TV 34. kanaldan da izlenebilmektedir.