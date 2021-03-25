Türkiye Redmi Note 10 serisi fiyatını duyurdu!

Türkiye pazarına Xiaomi tarafından yapılan lansman kapsamında, Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 5G ve Note 10 Pro modellerinin getirileceği duyuruldu.

Redmi Note 10 özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 10 modeli 6.43 inçlik 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran

60Hz yenileme hızı,

1100 nit maksimum parlaklık,

%100 DCI-P3 renk gamı,

4.500.000:1 kontrast oranı,

Corning Gorilla Glass 3 gibi detaylara sahip.

2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 678 yonga setinden gücünü alan modele LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama eşlik ediyor. 5000mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Arka kısımda 48MP Sony IMX582 ana sensör, 8MP ultra geniş sensör, 2MP makro sensör ve 2MP sahne derinliği sensörü bulunuyor. Selfie ve görüntülü aramalar için ise Redmi Note 10, 13 MP'lik ön kamera ile donatılmış.

Çift stereo hoparlör, iki mikrofon, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası (512 GB'a kadar), IR verici, Z ekseni titreşim motoru, yan parmak izi sensörü gibi özellikleri mevcut.

Redmi Note 10 için fiyatlar şu şekilde:

Redmi Note 10 4GB + 64GB - 2.999TL

Redmi Note 10 4GB + 128GB - 3.199TL

Redmi Note 10 6GB + 128GB - 3.399TL

Redmi Note 10 Pro özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 10 Pro modelinde Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.6 inç Super AMOLED ekran var.

Parmak izi tarayıcısı ise yan tarafta.

Snapdragon 732G yonga setinden gücünü alan telefon yine LPDDR4X ve UFS 2.2 bellek teknolojilerini barındırıyor.

Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP geniş açılı sensör, 2MP derinlik ve 5MP makro sensör yer alıyor.

020mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Stereo hoparlör, kızılötesi, Z ekseni titreşim motoru, yan parmak izi sensörü gibi detayları olan Redmi

Note 10 Pro fiyatları:

Redmi Note 10 Pro 6GB + 128GB – 3799TL

Redmi Note 10 Pro 8GB + 128GB – 3999TL