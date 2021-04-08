Özellikle kendilerine has danslarıyla dikkat çeken Romanlar hayat dolu enerjileriyle bilinirler. Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 8 Nisan tarihli resmi gazetede yayımlanan genelgenin ardından Türkiye Romanlar Günü nedir? Türkiye Romanlar Günü ne zaman kutlanıyor? soruları araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE ROMANLAR GÜNÜ NEDİR?

Türkiye Romanlar Günü Roman kültürünün tanıtıldığı, kutlandığı ve Roman halkının karşılaştığı sorunlara karşı farkındalığın artırılmaya çalışıldığı gün olarak kutlanmaktadır.

TÜRKİYE ROMANLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye'de 8 Nisan'da Romanlar Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

EN GÜZEL, EN ANLAMLI DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ SÖZLERİ 2021

8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun, ayrımcılık son bulsun.

Dünya Romanlar Gününde 'Anlatsak Roman olursunuz'

Renkli dünyalarıyla fark yaratan romanların tüm dünyada, bu özel günü kutlu ve mutlu olsun.

Dil, din, ırk ayrımı yapmadığımız mutlu bir dünya olsun. Dünya Romanlar Günü kutlu olsun.

Bugün Dünya Romanlar Günü...Yaş, cinsiyet fark etmeksizin bugünü en insani duygularla analım.

İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. Dünya Romanlar Günü kutlu olsun.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü mesajları resimli | En güzel, en anlamlı Dünya Romanlar günü sözleri 2021