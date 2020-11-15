Türkiye - Rusya maçı canlı izle | TRT 1 Canlı

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında bugün Ülker Stad'ında Rusya ile karşılaşacak. Türkiye - Rusya maçında, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Szymon Jug'un yardımcılıklarını ise yine Polonya'dan Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak. Türkiye, Rusya ile sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçıyla 585. kez sahaya çıkacak. Gözler bu akşam oynanacak maçta. İşte Türkiye - Rusya maçı canlı izle linki ve ayrıntılar...

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye-Rusya karşılaşması, bu akşam saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

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TÜRKİYE - RUSYA MAÇI CANLI İZLE

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

A Milli Takımı'mızda Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI KADROSU

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

A Milli Takımı'muz 97 yıllık tarihinde 311'i resmi, 273'ü özel 584 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 140 beraberlik ve 223 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, 250'si deplasmanda, 254'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 772 gol attı, kalesinde 833 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 584 karşılaşmanın 503'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A MİLLİ TAKIMI'N HÜKMEN GALİBİYETİ VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 584 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

BU SENEKİ 7. MAÇ

A Milli Takım, 2020 yılındaki yedinci maçını Rusya ile İstanbul'da oynayacak.

Türkiye, bu yıl ilk maçına 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçını 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Özel maç, 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Millilerin, Sırbistan ile İstanbul'da karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçı 2-2, Hırvatistan ile oynadığı özel maç ise 3-3 berabere sona erdi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Dün, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Rusya ile kazanmak zorunda oldukları bir maç yapacaklarını ve buna hazır olduklarını açıklayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile birlikte açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya karşılaşmasının önemine değinen Güneş, "Çok önemli maç. Bu yıl bir galibiyet almamız gerekiyor. Rusya'ya karşı da bir galibiyet almamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu maçın puan ve sıralama açısından önem taşıdığının altını çizen deneyimli teknik adam, "Elemelerden sonraki duruma göre belki bir şans doğabilir. Rusya maçın, FIFA sıralamasındaki yerimiz, kura çekimi için ve her bakımdan kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak görüyoruz. Kazanma duygumuzun en üst düzeyde olacağı bir maç olacaktır. Rusya iyi bir takım, takım oyunu oynayan, dinamik bir takım. Grup maçlarına kötü başladık, Macaristan yenilgisi tüm dengeleri aleyhimize bozdu. Yarış devam ediyor, yarış varken de yarınki maçı kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Dün gerçekleştirilen basın toplantısında futbolcu ve teknik adam olarak yarın 100. kez milli takım adına görev alacağının hatırlatılması üzerine ise, "Şenol Güneş, "Yarın 100. kez ay-yıldızı temsil edeceğim. Futbola başlarken herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. Oynamazken de futbolcu olma hayalim vardı. Yüreğinin götürdüğü yere git derler biz de öyle gittik. Çağırdılar geldik, çağırmadılar görev almadık. Oyuncu olarak da teknik adam olarak da görev verdiler, biz de en iyisini yapmaya çalıştık. Sayıya bakmadık, yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım. Oyuncu ve teknik direktör olarak sayısı daha fazla olabilirdi Allah'ın takdiri bunlar. Yetenek ve karakter birleştiği zaman, sevgi ve saygı ile insan çok iyi yerlere gelebilir. Hiçbir olay sizi engelleyemiyor. Siz isteseniz de istemeseniz de Allah yürü ya kulum diyor, yürüyorsunuz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Güneş, "Hırvat futbolcu Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması sizi ve oyuncular tedirgin etti mi?" sorusu üzerine "Önce sağlıklı oyuncularla kadro yapıyoruz. Önce sporcularımızın sağlığı sonra müsabakanın kazanıp kazanılmaması önemli. Vida olayından sonra maalesef konuyla ilgili yerlere başvuru yaptık. Sabah alınan testin sonucu devre arasında değil maçta önce çıkabilirdi. İlk yarıda değil de oyun başında sonuç ulaştırılsa bunlar konuşulmazdı. Ben de tesadüftür, Rusya maçından sonra ilk defa bana bu kadar yakın olan (pozitif vaka) bir kişi oldu. Rusya antrenörü biraz da sevinçle, sarılır gibi olmuştu, ikinci defa Vida olayı oldu. Ben genelde uzak dururum. İstiklal Marşı'ndan sonra maske yüzümdeydi, hocalara baktım 'Yedek kulübesindeki herkes çıkarıyor' dediler, ben çıkarırken tesadüf Vida yanıma geldi. Aksilik oldu. Biraz omzuma el dokunması oldu, sarılmayı seviyor, herkese sarıldı. Maalesef öyle bir durum oldu. İlk gün yapılan testin bir anlamı yok ama her halükarda yaptık bir test, bugün bir test daha yaptık yarınki maç için. Beşinci gün yine yapacağız. Test yaparak bu iş çözülmeyecek, dikkatli olmak gerek. Bu kadar uzun sürede ilk defa iki kişiye bu kadar yakın oldum. Maske hijyen onun için önemli. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor." demişti. Sakat oyuncularla ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Abdülkadır'in sakatlığı vardı, Orkun ve Mert Çetin'in sakatlığı var, Çağlar da sakat olarak gelmişti. Her geçen gün iyiye gidiyor, son maça kadar durumuna bakacağız. Burak cezalı. Onun dışındaki tüm oyuncular antrenmana katılıyorlar. Olağanüstü bir durum çıkarsa bilemiyoruz. Takımlara bakıyoruz önce pozitif, sonra negatif. Önce negatif, sonra pozitif diyorlar. Takımlarımızdaki durumlara da bakıyoruz üzülüyoruz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkes dikkatli olmak zorunda. Bize verilen görevleri izin verildiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz." demişti.

Şenol Güneş, bir Rus gazetecinin, "Rusya'da Artem Dzyuba kadroya alınmadı. Dzyuba'nın durumuyla ilgili görüşünüz nedir? Aleksandr Sobolev onun boşluğunu doldurabilir mi?" sorusuna ise, "Sobolev uzun boylu Dzyuba'nın yerine doldurabilecek daha da hareketli bir oyuncu. Dzyuba olayı Rusya'nın iç olayı. Rusya'nın, Moldova maçını izledim ama o maçla bu maçın ambiyansı aynı olmaz. 0-0 kalsa bile Rusya baya üstündü." cevabını vermişti.

Şenol Güneş dünkü basın toplantısında son olarak, milli takımların 10 günde 3 maç yapmasının ise kulüpleri ve oyuncuları çok zorladığını aktarmıştı.