UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini almak isteyen Türkiye, hafta sonu Rusya ile oynanacak karşılaşmaya tam konsantre şekilde hazırlanıyor. Milliler şu ana kadar Uluslar B Ligi 3. Grupta oynanan 4 maçta hiç galibiyet alamazken 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla grupta 3 puanı bulunan Türkiye, 3'üncü sırada yer alıyor. Milliler, Rusya ile bu güne dek 7 kez karşı karşıya geldi. Türkiye, bu maçlardan hiçbirini kazanamazken 3 beraberlik aldı, 4 de mağlubiyet yaşadı. Peki, Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Uluslar B Ligi 3. Grup maçında, ay yıldızlı ekibimiz Rusya'yı 15 Kasım'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Mücadele 20.00'de başlayacak. Türkiye, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde puanını 6'ya yükseltecek.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye ile Rusya arasında oynanacak olan Uluslar B Ligi 3. Grup maçını, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI MAÇI ERTELETEBİLİR

Fotomaç'ın haberine göre, Türkiye ile Hırvatistan arasında oynan hazırlık maçında Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte Türkiye - Rusya maçı da riske girdi.

Hırvatistan Milli Takımı, İsveç ile 14 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maç için tekrar teste girdi. Yine kurallar gereği takımda en az 1'i kaleci olmak üzere 13 futbolcunun negatif çıkması halinde İsveç maçı oynanacak. Dolayısıyla, Hırvatistan'dan 1 gün sonra maça çıkacak olan A Milli Takım'da da aynı şekilde en az 1'i kaleci 13 futbolcunun negatif çıkması halinde Rusya mücadelesinin oynanmasında bir engel bulunmuyor.

TÜRKİYE ADAY KADROSU

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır,

Savunma: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin,

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı,

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.