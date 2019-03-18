"Türkiye sağlık hizmetini en ucuza sunan ülkelerden birisi haline geldi"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye sağlık alanında Avrupa'nın da dünyanın da en iyi hizmetini sunan, hem de bu hizmeti dünya standartlarına baktığımızda en ucuza sunan ülkelerinden birisi haline geldi." dedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Devlet Hastanesi açılışında konuşan Şentop, Türkiye'de sağlık alanında çok güzel gelişmeler yaşandığını söyledi.

Eskiden sağlık hizmetleri konusunda insanların mağdur olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Eskiden sağlam gidenler hasta çıkıyordu hastanelerden. Doktor bulabilmek çok zordu. Doktor sayısı çok azdı. Zaman içerisinde bunların hepsi değişti. Türkiye’nin her yerinde sağlık imkanları gelişti. Doktor imkanları ve ilaç bulma imkanları arttı. Savunma sanayisinde olduğu gibi ilaç ve tıbbi cihaz konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmak için gayret içerisindeyiz."

Şentop, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulduğunu vurguladı.

Ülkede tıbbi ilaç üretimi konusunda önemli mesafeler alındığını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"İlaç da çok stratejik bir ürün. Geçtiğimiz yıllarda malumunuz bazı konularda mesela aşı ile ilgili tartışmalar yapıldı. Bazen vatandaşlarımızın aşı vurulmaktan çekindiği hususlar vardı çünkü bunların yurt dışından getirildiği için hangi amaçla kullanıldığı konusunda tereddütler vardı. Bu bakımdan ilaç da stratejik bir ürün. Bunun da aynı silahlar gibi değerli olması, milli olması önemli. Türkiye sağlık alanında Avrupa’nın da dünyanın da en iyi hizmetini sunan, hem de bu hizmeti dünya standartlarına baktığımızda en ucuza sunan ülkelerinden birisi haline geldi."

Dünyanın önemli dönüm noktalarından geçtiği zamanlarda Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini belirten Şentop, bu toprağın ürettiği milli ve manevi değerlere milletin daha fazla sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, binanın açılışını yaptıktan sonra tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Şentop ayrıca, Türk Hava Kurumu Şarköy Şubesinin onuruna verdiği yemeğe katıldı.



Kaynak: AA