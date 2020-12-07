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  3. Türkiye sallanmaya devam ediyor! Muğla Datça açıklarında 3.7 deprem

Türkiye sallanmaya devam ediyor! Muğla Datça açıklarında 3.7 deprem

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından fay hareketlerinin durmak bilmediği Ege Denizi bir kez daha sallandı. AFAD, Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 13.00'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Söz konusu deprem yerin 15.14 kilometre derinlikte kaydedildi. 

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ FARKLI DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.3 büyüklüğünde duyurdu. Deprem yerin 10.4 kilometre altında gerçekleşti.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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