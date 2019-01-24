Türkiye şampiyonları madalyalarını Demirkol’a hediye etti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında takım halinde Türkiye şampiyonu Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı, Şanlıurfa Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret ederek, aldıkları madalyaları hediye etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Antalya'da 14- 20 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında Haliliye Belediyespor, takım halinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Haliliye Belediyespor'dan Mehmet Eriş 47 kiloda Yıldızlar Kategorisinde, Yusuf Fısto 51 kiloda Gençler Kategorisinde ve Faysal Sılıv ise 51 kiloda Büyükler Kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak, altın madalyanın sahibi oldu. 60 Kiloda Büyükler Kategorisinde Hakan Karagöz ve 71 kiloda Büyükler Kategorisinde Yıldırım Oğuz, Türkiye ikincisi, 70 kiloda Gençler Kategorisinde Gülfidan Arusoğlu ve 75 kiloda Büyükler Kategorisinde Kadir Özsoy ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyon sporcular, şampiyona dönüşünde Demirkol'u makamında ziyaret etti. Kendilerine sağlanan imkanlarla şampiyonaya katıldıklarını ve dereceler elde ettiklerini kaydeden sporcular, Başkan Demirkol'a teşekkür ettiler. Demirkol da, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Demirkol, "Ziyaretime gelen Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımının değerli sporcularına ve hocalarına teşekkür ediyorum. Antalya'da düzenlenen ve 81 ilden 761 takımın katıldığı şampiyonada Haliliye Belediyespor takımı, grup halinde birinci olmuştur. Türkiye birinciliğini daha önce getirmişlerdi ve bir kez daha Haliliye'ye getirdiler. Bu gençlerimiz Haliliye'mizi, Şanlıurfa'mızı, Türkiye şampiyonlarında layıkıyla temsil etmiştirler. Aynı şekilde, uluslararası müsabakalarda da Haliliye'mizi, Şanlıurfa'mızı ve ülkemizi layıkıyla temsil etmiştirler. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarılarını, Haliliye halkına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı

Açıklamaların ardından sporcular, aldıkları madalyaları Demirkol'a hediye etti.

Kaynak: İHA