Türkiye Satranç Federasyonu online hakem eğitimlerini tamamladı

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) hakemlere online verilen eğitimlerin tamamlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalınan süreci en iyi şekilde değerlendirmek için hakemlere verilen, 3 etaptan oluşan eğitimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) koordinasyonunda organize edilen eğitim derslerine, 551 aday hakemi, 424 il hakemi ve 125 ulusal hakem olmak üzere bin 100 hakemin başvuru yaptığı aktarıldı.



Uzaktan eğitim programında hakemlere, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) kuralları, eşlendirme, eşitlik bozma ve formasyon, organizasyon başlıkları altında önemli bilgiler verildiği belirtildi.













Kaynak: AA