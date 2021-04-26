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  3. Türkiye şehidine ağlıyor! Şehidimiz Aygün Çakar, sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye şehidine ağlıyor! Şehidimiz Aygün Çakar, sonsuzluğa uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye şehidine ağlıyor! Şehidimiz Aygün Çakar, sonsuzluğa uğurlandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit oldu. Şehit askerin cenazesi için Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

ASKERLERE SARILARAK TESELLİ BULDULAR

Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin cenaze namazı kılındı. Cenazede şehidin kardeşi Şaban Çakar, ağabeyinin askeri parkasını giyerken cenazede ayakta durmakta zorlandı ve Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan destek alarak güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi ve diğer 2 kardeşi de sinir krizi geçirirken askerlere sarılarak güç aldı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazını müteakip Darıçayalanı Aile Mezarlığına defnedildi.

Şehidin cenaze törenine ayrıca Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehidin yakınları, mahalle sakinleri ve protokol üyeleri katıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Türkiye şehidine ağlıyor! Şehidimiz Aygün Çakar, sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye şehidine ağlıyor! Şehidimiz Aygün Çakar, sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye şehidine ağlıyor! Şehidimiz Aygün Çakar, sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye şehidine ağlıyor! Şehidimiz Aygün Çakar, sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye şehidine ağlıyor! Şehidimiz Aygün Çakar, sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye şehidine ağlıyor! Şehidimiz Aygün Çakar, sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye şehidine ağlıyor! Şehidimiz Aygün Çakar, sonsuzluğa uğurlandı

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