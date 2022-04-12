Türkiye şeker üretiminde rekor kırdı: “Üretilen şeker talebi karşılamaya yeter”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, muhalefetin sıklıkla eleştirdiği şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, 2018 yılındaki özelleştirilmenin ardından 2020-2021 pazarlama yılında 3 milyon 69 bin ton şeker üretimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamına ulaşıldığını söyledi.

“YURT İÇİ TALEBİ KARŞILAMAYA YETECEK SEVİYEDE”

Aynı dönem için tahsis edilen 2 milyon 632 bin 500 ton A kotasına karşılık toplam 2 milyon 519 bin 550 ton şeker üretimi gerçekleştirildiğini belirten Kirişçi, “Üretilen şeker pazarlama yılı içerisinde yurt içi talebi tamamıyla karşılamaya yetecek seviyededir” ifadelerini kullandı. 2018 yılında Türkşeker’e bağlı 10 fabrikanın özelleştirildiğini önemle vurgulayan Kirişçi, şeker üretiminin yüzde 35’inin kamu, yüzde 37’sinin kooperatif ve yüzde 28’inin ise özel şeker fabrikaları tarafından sağlandığını sözlerine ekledi.

“ÜRETİCİLERİMİZE DESTEKLERİ ARTIRDIK”

Türkşeker ile ilgili açıklamalarına da yer veren Kirişçi, “Şeker pancarı üreticisi, bakanlığımızın uyguladığı destek ve primlerden yararlanmakla beraber, üreticisi olduğu şeker şirketlerince avans ve prim uygulamaları ile de desteklenmektedir. Şirketimizce üreticilerimize verilen fiyat ve avans destekleri artırılarak pancar üretimi teşvik edilmektedir” diye konuştu.

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