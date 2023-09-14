Türkiye Sigorta Birliği yeni başkanı Uğur Gülen seçildi

Türkiye Sigorta Birliği olağanüstü Genel Kurul için toplandı. Başkan adaylarının yer aldığı toplantıda TSB'nin yeni başkanı oy birliği ile seçildi.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye Sigorta Birliği yeni başkanı Uğur Gülen seçildi

Türkiye Sigorta Birliği olağanüstü Genel Kurul için toplandı. Başkan adaylarının yer aldığı toplantıda TSB'nin yeni başkanı oy birliği ile seçildi.

Türkiye Sigorta Birliği olağanüstü Genel Kurul için toplandı. Genel Kurul, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ve TSB Eski Başkanı Atilla Benli'nin konuşmaları ile başladı. AcnTURK Sigorta YK Başkanı Murat Büyükçelebi, AREX Sigorta YK Başkanı Adnan Süphanoğlu ve Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen başkanlık için hitaplarda bulundu.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Yapılan seçimin sonucuna göre Uğur Gülen TSB Başkanı seçildi.

63 geçerli oyun 55'ini aldı

Başkanlık için 3 adayın bulunduğu olağanüstü genel kurulda, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, TSB başkanı seçildi. Gülen, seçimde kullanılan 63 geçerli oydan 55'ini alarak başkan oldu. İki başkan adaylarından AcnTURK Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi 6 oy alırken, Arex Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Süphanoğlu'na ise 2 oy çıktı.

UĞUR GÜLEN KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimi görmüş ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1991 yılında çalışma hayatına başlayan Gülen; Interbank, Denizbank, Ak Internet ve MNG Bank'ta çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2004-2009 yılları arasında Ak Emeklilik ile AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mayıs 2009'dan itibaren Aksigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

(ES-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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