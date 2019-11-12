Türkiye sınır dışı etti! DEAŞ'lı terörist tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor

Barış Pınarı Harekatı esnasında yakalanan DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis B., tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden dün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi.

DEAŞ'LI TERÖRİST SAATLERDİR TAMPON BÖLGESİNDE BEKLİYOR

Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

DEAŞ'lı terörist akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunanlı görevliler ise bu kez teröristin pasaportuna 'ülkeye giremez damgası' vurdu. Ardından da yeniden geri gönderdi.

Tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı, gece yarısı Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki görevliler tarafından alındı. Geceyi bir araçta geçirmesi sağlanan ve yiyecek ile içecek ihtiyacı karşılanan DEAŞ'lı, sabah saatlerinde tampon bölgeye konulmuştu.

Muhammad Darwis B.'nin buradaki bekleyişi sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırıldı. Sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlar çekilerek kapatıldı.

ABD İLE KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

BBC Türkçe'nin bir hükümet yetkilisinden edindiği bilgiye göre, ABD vatandaşı olan terörist, kendi isteği üzerine Yunanistan'a gönderildi ancak Yunanistan kabul etmediği için tampon bölgede kaldı. Tampon bölgede kalan ABD'li DEAŞ'li teröristin durumuyla ilgili olarak, ülkesiyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.