Türkiye sınır kapılarını açtı! Bir ülke hariç

Normalleşme sürecinin açıklanmasın ardından İçişleri Bakanlığının aldığı kararlara göre yurt dışından gelen yolcular ve yolcu taşımacılığı sınır yasağının kaldırılmasıyla birlikte İran-Türkiye kara sınır kapısı hariç tüm kapılar açılmış oldu ve Bakanlık tarafından yayımlanan, 'Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının sınır kapılarımızdan giriş çıkışları' konulu genelge 81 İl Valiliğine, Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte kabinede alınan diğer kararlardan bir diğeri yurt dışından gelen herkes geniş kapsamlı sağlık kontrolüne tabi tutulacak.

"GENİŞ KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI YAPILACAK"

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgi genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Hava yolu ile yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinesinde yönetilecektir. Ülkemize giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacaktır. Sağlık kontrolü sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz olarak PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecektir. Bu çerçevede ülkemize giriş-çıkışlar başta Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş-belirlenecek tedbirlere uyulması kaydıyla yapılacaktır."