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  3. Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler (2)

Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler (2)

Cuma namazı çıkışınida Suriye'deki Atme Kasabası'nda toplanan Esed rejiminin saldırılarını protesto eden Suriyeliler, Türkiye tarafına geçmek istedi.

Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler (2)

ATME KASABASINDAKİ KALABALIK DAĞILDI

Cuma namazı çıkışınida Suriye'deki Atme Kasabası'nda toplanan Esed rejiminin saldırılarını protesto eden Suriyeliler, Türkiye tarafına geçmek istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan asker ve polis ekipleri, izin vermeyince de kalabalık bir süre sonra dağıldı. Suriyelilerin eylemini tamamlamasının ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ve askerler de görev yerlerine döndü.

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DHA

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