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  3. Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler (3)

Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler (3)

Hatay Valiliği, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada provakatif bazı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Rejimin saldırılarını protesto amacıyla gösteriler Suriye tarafında düzenlenmiştir. Tahrik amaçlı paylaşımlara...

Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler (3)

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada provakatif bazı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Rejimin saldırılarını protesto amacıyla gösteriler Suriye tarafında düzenlenmiştir. Tahrik amaçlı paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.

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DHA

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