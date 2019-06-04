Türkiye sınırındaki Telabyad’da yangın

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'bin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Telabyad kentindeki ekili arazilerde yangın çıktı. Çıkan yangının Türkiye sınırına yaklaşmasıyla itfaiye ekipleri alarm durumuna geçti.

Telabyad'da akşam saatlerinde tarım arazilerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan ve Türkiye tarafından da görülen yangın sınır hattına yaklaştı. Bunun üzerine Akçakale Belediyesi itfaiye ekipleri sınır hattına giderek yangının Türkiye tarafına geçmemesi için önlem aldı. Güvenlik güçleri de yangın nedeniyle sınır hattında önlem aldı.

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DHA