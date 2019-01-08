Türkiye-Sırbistan arasındaki tarım ve hayvan ürünlerine ilişkin anlaşma kabul edildi
Türkiye-Sırbistan arasındaki tarım ve hayvan ürünlerine ilişkin anlaşma kabul edildi.
Türkiye-Sırbistan arasındaki tarım ve hayvan ürünlerine ilişkin anlaşma kabul edildi.
Türkiye-Sırbistan arasında tarım ve hayvancılık ürünlerine yönelik anlaşma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Anlaşma, tarım ve hayvancılık ürünlerinin vergilerinin kaldırılmasını kapsıyor.
Kaynak: İHA
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