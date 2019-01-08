İstanbul-2 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Türkiye-Sırbistan arasındaki tarım ve hayvan ürünlerine ilişkin anlaşma kabul edildi

Türkiye-Sırbistan arasındaki tarım ve hayvan ürünlerine ilişkin anlaşma kabul edildi

Türkiye-Sırbistan arasındaki tarım ve hayvan ürünlerine ilişkin anlaşma kabul edildi.

Türkiye-Sırbistan arasındaki tarım ve hayvan ürünlerine ilişkin anlaşma kabul edildi

Türkiye-Sırbistan arasındaki tarım ve hayvan ürünlerine ilişkin anlaşma kabul edildi.

Türkiye-Sırbistan arasında tarım ve hayvancılık ürünlerine yönelik anlaşma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Anlaşma, tarım ve hayvancılık ürünlerinin vergilerinin kaldırılmasını kapsıyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.